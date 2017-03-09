Українка Марченко вийшла у фінал чемпіонату Європи зі стрільби з лука

Лідер збірної України зі стрільби з лука Вероніка Марченко вийшла у фінал чемпіонату Європи в приміщенні, віддавши суперницям по ходу трьох попередніх стадій тільки дві партії, повідомляє SportArena.

Ще в кваліфікації Вероніка показала другий результат, який гарантував їй перепустку 1/16 фіналу, а також досить легку сітку по дистанції.

В принципі, так і сталося — на шляху до фіналу Марченко двічі обіграла француженок (в 1/8 фіналу з рахунком 6:0 Тіффані Банкерт, а в півфіналі з рахунком 6:2 Ангеліну Коенде), крім цього українка впевнено розібралася з представницею Польщі Віолетой Міщор (6:2) в чвертьфіналі.

Для Вероніки можливий успіх в індивідуальній першості буде вже не першим в її кар'єрі — 23-річна Марченко минулого року виграла чемпіонат Європи на відкритому повітрі. На цьому ж континентальному турнірі Україна здобула золото у команді, а крім цього в 2014 році Вероніка у складі синьо-жовтої збірної стала чемпіонкою світу в командній першості в закритих приміщеннях.

Суперницею Марченко у вирішальному поєдинку чемпіонату Європи буде росіянка Євгенія Тимофєєва, яка у півфіналі змагань вибила іншу українку, Лідію Січенікову (6:2). Таким чином Січенікова пробилася в матч за третє місце, де спробує здобути бронзу чемпіонату Європи в протистоянні з француженкою Коенде.

Третя представниця України Анастасія Павлова, яка у кваліфікації показала третій результат, сенсаційно поступилася в 1/8 фіналу представниці Туреччини Бегунан Унса на тай-брейку (5:6).

Реабілітуватися Настя може в командному турнірі, де Україна за результатами кваліфікації автоматично була відібрана у півфінал. Суперником синьо-жовтих у боротьбі за вихід до фіналу буде переможець пари Франція — Туреччина.

Півфінальні поєдинки командного турніру відбудеться у п'ятницю, 10 березня, приблизно об 11.00 по Києву. Фінал і матч за третє місце в командних змаганнях пройде в суботу, 11 березня, о 17:15. Що ж стосується вирішальних матчів в індивідуальних змаганнях, то вони відбудуться в неділю, 12 березня, о 15:20.