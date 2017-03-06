На гімнастичному "Кубку Дерюгіної" вперше відбудеться юніорський турнір

17-19 березня в столичному Палаці спорту відбудеться традиційний міжнародний турнір "Кубок Дерюгіної-2017" з художньої гімнастики, повідомили УНІАН в прес-службі турніру.

У 2017-му році «Кубок Дерюгіної» відбудеться вже в 22-й раз.

Нинішній турнір буде приурочений до ювілею легендарного тренера, Героя України, президента Федерації гімнастики України Альбіни Дерюгіної, якій виповнюється 85 років.

Читайте такожРізатдінова стала найкращою спортсменкою України в вересніЗмагальна програма, в якій візьмуть участь провідні гімнастки зі всього світу, за традицією включить в себе багатоборство та фінали в окремих вправах.

Крім того, в рамках Кубка вперше відбудеться турнір серед юніорів, який відіграє важливу роль для залучення дітей та популяризації цього виду спорту.

Як повідомляв УНІАН, на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро українка Ганна Різатдінова здобула бронзову медаль.