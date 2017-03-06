Світоліна залишилася в десятці кращих тенісисток світу, Долгополов втрачає позиції

У понеділок опубліковані нові рейтинги Асоціації тенісистів-професіоналів і Жіночої тенісної асоціації, де Еліна Світоліна зберегла місце у Топ-10 світового рейтингу, а Олександр Долгополов продовжує втрачати позиції, повідомляють офіційні сайти організацій.

На рахунку Світоліної 3795 очок.

Переможниця турніру в Акапулько (Мексика) Леся Цуренко піднялася з 50-го на 41-е місце в рейтингу - 1350, Катерина Бондаренко піднялася з 78-го на 75-е місце - 785, Катерина Козлова - зі 117-го на 115-е - 523.

Читайте такожСвітоліна через травму знялася з тенісного турніру в Куала-ЛумпурВ Топ-10 ніяких змін не відбулося. Рейтинг, як і раніше, очолює американка Серена Вільямс.

У чоловічому рейтингу Олександр Долгополов опустився на 64-е місце. Два тижні тому він був 50-ю ракеткою світу, тиждень тому - 60-ю. Ілля Марченко опустився з 108-го на 109-е місце, а Сергій Стаховський - зі 102-го на 110-е.

Лідером рейтингу, як і раніше, є британець Енді Маррей.