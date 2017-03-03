Цуренко вдруге в сезоні вийшла в півфінал тенісного турніру WTA

В Акапулько (Мексика) завершилися чвертьфінальні матчі тенісного турніру серії WTA Abierto Mexicano Telcel, в одному з яких українця Леся Цуренко обіграла Олену Остпапенко з Латвії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:3, 7:6 (5).

Українка мала перевагу над суперницею в першому сеті, зробивши "зайвий" брейк і завершивши партію з перевагою в три гейми. У другій партії йшла абсолютно рівна боротьба і вирішальну перевагу Цуренко здобула тільки на тай-брейку.

У півфіналі Цуренко, посіяна організаторами турніру під 7-м номером, зіграє з першим номером змагань Мірьяной Лючич-Барроні з Хорватії.

Як повідомляв УНІАН, турнір в Акапулько проходить з 27 лютого по 5 березня.