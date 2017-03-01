Через Росію дві Олімпіади виявилися зіпсованими - керівник Антидопінгового агентства США

Керівник Антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгерт незадоволений рішенням Міжнародного олімпійського комітету допустити російських спортсменів до участі в ОІ-2016 в Ріо-де-Жанейро, повідомляє Апостроф з посиланням на USA Today.

"Перед вами виступили чисті спортсмени, які розповіли правдиві історії. Вони служать для нас провідною зіркою і дають мотивацію в боротьбі за чистий спорт і права чесних спортсменів. Щоб боротися з обманом, потрібно розуміти, де і що пішло не так. У нас є приклад існування державної системи вживання допінгу в Росії, яка заохочувалася владою і включала в себе більше тисячі спортсменів з 30 видів спорту. Через це дві Олімпіади виявилися зіпсованими. МОК не застосував санкції щодо Росії, незважаючи на явні докази та заперечення чистих спортсменів зі всього світу. Тому в Ріо-де-Жанейро виступили десятки російських спортсменів, які не пройшли перевірки на допінг, яка заслуговує довіри", - говорить Тайгерт.

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Як повідомляв УНІАН, в Ріо росіяни завоювали 56 медалей - 19 золотих, 18 срібних і 19 бронзових.