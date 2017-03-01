Українські біатлоністи прибули на етап Кубка світу в Пхенчхан
11:16, 01 березня 2017Інше
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Перша гонка в Південній Кореї відбудеться в четвер.
Біатлоністи почнуть змагання в Кореї 2 березня / amic.ru
Збірна України з біатлону прилетіла на сьомий етап Кубка світу, який відбудеться в Пхенчхані (Південна Корея) з 2 по 5 березня, повідомляє Xsport.
Ці змагання стануть першими після чемпіонату світу, що недавно завершився в Хохфільцені (Австрія). Відкриються вони завтра жіночим спринтом о 13.15. Саме на трасах Пхенчхана проведуть олімпійський турнір із біатлону в 2018 році.
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