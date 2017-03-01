Українські біатлоністи прибули на етап Кубка світу в Пхенчхан

Збірна України з біатлону прилетіла на сьомий етап Кубка світу, який відбудеться в Пхенчхані (Південна Корея) з 2 по 5 березня, повідомляє Xsport.

Ці змагання стануть першими після чемпіонату світу, що недавно завершився в Хохфільцені (Австрія). Відкриються вони завтра жіночим спринтом о 13.15. Саме на трасах Пхенчхана проведуть олімпійський турнір із біатлону в 2018 році.

Читайте такожМеркушина потрапила в десятку кращих спринту ЧС з біатлонуВ Кореї визначать володарів малого Кришталевого Кубка світу в заліку естафетних гонок. Нагадаємо, на чемпіонаті світу українки взяли єдину медаль, срібну, саме в жіночій естафеті.