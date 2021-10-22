Ілля Ковтун / фото НОК
Український гімнаст Ілля Ковтун став третім на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який проходить в японському місті Кітакюсю. Ілля виграв бронзу в чоловічому індивідуальному багатоборстві.
Раніше цього року він ставав третім у багатоборстві на чемпіонаті Європи. Це перша його медаль на чемпіонаті світу. Для України ця медаль друга в історії чемпіонатів світу у багатоборстві. Раніше бронзу мав Олег Верняєв у 2019-му році в цій дисципліні.
Чоловіче індивідуальне багатоборство, чемпіонат світу
1. Чжан Бохен (Китай) - 87,981
2. Даїкі Хасімото (Японія) - 87,964
3. Ілля Ковтун (Україна) - 84,899