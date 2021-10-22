Для Іллі Ковтуна дебютні змагання на першості світу виявилися успішними.

Український гімнаст Ілля Ковтун став третім на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який проходить в японському місті Кітакюсю. Ілля виграв бронзу в чоловічому індивідуальному багатоборстві.

Раніше цього року він ставав третім у багатоборстві на чемпіонаті Європи. Це перша його медаль на чемпіонаті світу. Для України ця медаль друга в історії чемпіонатів світу у багатоборстві. Раніше бронзу мав Олег Верняєв у 2019-му році в цій дисципліні.

Чоловіче індивідуальне багатоборство, чемпіонат світу

1. Чжан Бохен (Китай) - 87,981

2. Даїкі Хасімото (Японія) - 87,964

3. Ілля Ковтун (Україна) - 84,899

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Автор: Артем Будрін