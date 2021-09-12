Британська тенісистка Емма Радукану перемогла на Відкритому чемпіонаті США.
У фіналі 18-річна Радукану не залишила шансів 19-річній Лейлі Фернандес з Канади (№73 WTA).
US Open. Фінал
Емма Радукану (Велика Британія) - Лейла Фернандес (Канада) - 6:4, 6:3
Радукану стала першою британкою за 53 роки, якій підкорився трофей US Open. А ще Радукану стала наймолодшою тріумфаторкою турніру Великого шолома з часів Вімблдону-2004 (тоді сенсацію створила Марія Шарапова).
З нового тижня Емма підніметься на 23-ю позицію світового рейтингу (WTA), а починала вона US Open на 150-му місці. Її суперниця Фернандес теж здійснила шалений прорив і тепер буде розташовуватися на 27-й сходинці.
Радукану переписала історію: вона першою за всі часи існування гри дійшла до фіналу US Open, стартувавши з кваліфікації. У шести поєдинках основної сітки Емма не програла жодного сету.
Радукану отримає призовий фонд в 1,8 мільйона фунтів стерлінгів (2,4 млн доларів).
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Українки на US Open: головне
- Даяна Ястремська вперше за три роки не змогла подолати перше коло на US Open. Також у першому колі турнір покинула Марта Костюк. Світоліна поступилася вже вищезгаданій Фернандес.
- Ангеліна Калініна пройшла до другого кола, де поступилася екс-першій ракетці світу.
- Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Дар'я Снігур не змогли подолати кваліфікацію US Open.