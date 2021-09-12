Представниця Великобританії Емма Радукану у фіналі здолала канадську спортсменку.

Британська тенісистка Емма Радукану перемогла на Відкритому чемпіонаті США.

У фіналі 18-річна Радукану не залишила шансів 19-річній Лейлі Фернандес з Канади (№73 WTA).

US Open. Фінал

Емма Радукану (Велика Британія) - Лейла Фернандес (Канада) - 6:4, 6:3

Радукану стала першою британкою за 53 роки, якій підкорився трофей US Open. А ще Радукану стала наймолодшою тріумфаторкою турніру Великого шолома з часів Вімблдону-2004 (тоді сенсацію створила Марія Шарапова).

З нового тижня Емма підніметься на 23-ю позицію світового рейтингу (WTA), а починала вона US Open на 150-му місці. Її суперниця Фернандес теж здійснила шалений прорив і тепер буде розташовуватися на 27-й сходинці.

Радукану переписала історію: вона першою за всі часи існування гри дійшла до фіналу US Open, стартувавши з кваліфікації. У шести поєдинках основної сітки Емма не програла жодного сету.

Радукану отримає призовий фонд в 1,8 мільйона фунтів стерлінгів (2,4 млн доларів).

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Автор: Артем Будрін