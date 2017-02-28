Цуренко виграла в першому колі тенісного турніру в Акапулько, Козлова програла на старті в Малайзії

В Акапулько (Мексика) завершився матч першого кола тенісного турніру Abierto Mexicano TELCEL, в якому українка Леся Цуренко обіграла Хлое Паке з Франції, повідомляє офіційний сайт WTA.

Матч завершився з рахунком 6:2, 6:1.

Українка мала повну перевагу над суперницею протягом усього матчу, який тривав менше години.

Наступною суперницею Цуренко на цьому турнірі може стати співвітчизниця Катерина Бондаренко. У ніч на середу за київським часом вона проведе матч з Юлією Гергес з Німеччини.

Читайте такожСвітоліна офіційно стала 10-ю ракеткою світуНа іншому турнірі WTA на цьому тижні Alya WTA Malaysian Open, який проходить в Куала-Лумпурі (Малайзія), одеситка Катерина Козлова в першому ж колі поступилася Каї-Лін Жанг з Китаю з рахунком 6:7 (8:10), 2:6.

Тут посів очолює 10-я ракетка світу Еліна Світоліна, яка свій матч проти Су Джонг Джанг з Південної Кореї проведе пізніше. У матчі другого кола переможець цієї пари зіграє проти Нао Хібіно з Японії, яка у стартовому матчі у впертій боротьбі обіграла екс-одеситку Марину Заневську, яка нині виступає під прапором Бельгії - 7:5, 4:6, 6:2.

Турніри в Мексиці та Малайзії проходять з 27 лютого по 5 березня.