Семенов потрапив у п'ятірку кращих індивідуальної гонки ЧС з біатлону

В австрійському Хохфільцені завершилася чоловіча індивідуальна гонка в рамках Чемпіонату світу з біатлону, де українець Сергій Семенов потрапив у п'ятірку кращих спортсменів, повідомляє Федерація біатлону України.

Семенов краще за інших суперників скористався помилкою в стрільбі лежачи записного фаворита Мартена Фуркада і захопив лідерство. Першим прізвище українця красувалася і після другого вогневого рубежу – очевидний був черговий "захід на медаль" Сергія. Але, на жаль, повторення минулорічного успіху не сталося: на третьому рубежі Семенов заробив хвилину штрафу, яка, як виявилося згодом, стала фатальною: Сергію менш ніж 20-ти секунд не вистачило до п'єдесталу пошани.

Чемпіоном світу став 35-річний американець Лоуелл Бейлі, для якого це кращий результат у кар'єрі.

Індивідуальна гонка. 20 км. Чоловіки

1. Лоуелл Бейлі, США (0+0+0+0) 48:07.4

2. Онджей Моравец, Чехія (0+0+0+0) +3.3

3. Мартен Фуркад, Франція (1+0+1+0) +21.2

...

5. Сергій Семенов (0+0+1+0) +38.6

41. Дмитро Підручний (1+1+1+1) +4:22.7

70. Руслан Ткаленко (0+1+1+3) +7:12.1

80. Олександр Жирний (1+2+3+1) +8:32.1

Чемпіонат світу завершиться чоловічою і жіночою естафетами (п'ятниця-субота) і мас-стартами, які відбудуться в останній день турніру - неділю.