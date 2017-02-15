Джима та Підгрушна потрапили в десятку кращих індивідуальної гонки Чемпіонату світу

В австрійському Хохфільцені завершилася індивідуальна гонка у жінок в рамках Чемпіонату світу з біатлону, де в Топ-10 потрапили відразу дві представниці України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Юлія Джима і Олена Підгрушна зайняли, відповідно 9-10 місця.

Джима до останнього вогневого рубежу була на 3-му місці у "віртуальній" таблиці, але допустила два промахи у заключній "стійці" і випала з числа претендентів на нагороди. Її підсумкове відставання від лідера склало 2 хвилини 46,1 секунди. Також 2 промахи допустила Олена Підгрушна, яка відстала від переможниці на 2 хвилини 54,1 секунди.

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Чемпіонкою світу в цій дисципліні стала Лаура Дальмайєр з Німеччини з результатом 41 хвилина 30,1 секунди (1 промах). Срібло в активі Габріели Коукалової з Чехії - 25,9 секунди відставання (1), бронза у Алексії Рунгальдьер з Італії - 1 хвилина 43,5 секунди відставання (0).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з біатлону в Хохфільцені проходить з 9 по 19 лютого.