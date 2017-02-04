Українці Назарова і Нікітін виграли "золото" Універсіади в танцях на льоду

В Алмати (Казахстан) завершилися змагання фігуристів у танцях на льоду в рамках Універсіади, де золоті медалі завоювали українці Олександра Назарова та Максим Нікітін, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша пара показала підсумковий результат 165,62, бали.

Українці лідирували після короткого танцю, де показали результат 64,12 бали, а сьогодні підтвердили свою першість.

Читайте такожБіатлоністка Бєлкіна принесла Україні перше "золото" Універсіади2-е місце і срібні медалі завоювали Софія Євдокимова і Єгор Базін з Росії з результатом 156,96 бали, третє - Шарі Кох і Крістіан Нойчтерн з Німеччини - 154 бали рівно.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 7 нагород - 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи. Команда посідає 7-е місце в загальному заліку.

Як повідомляв УНІАН, зимова Універсіада-2017 в Алмати проходить з 29 січня по 8 лютого.