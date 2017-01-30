Збірна України з біатлону посіла 2-е місце в загальнокомандному заліку ЧЄ, у Джими - нагороди всіх переваг

Збірна України з біатлону завоювала 2-е місце в загальнокомандному заліку чемпіонату Європи в польському Душники-Здруй, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку української збірної 4 нагороди - 1 золото, 1 срібло та 2 бронзи.

Читайте такожДжима обігнала двох росіянок і завоювала золото чемпіонату Європи з біатлону у спринтіЗолоту медаль у спринтерській гонці у жінок завоювала Юлія Джима. Срібло (у гонці переслідування) також на рахунку нашої олімпійської чемпіонки Сочі-2014 в естафеті. Бронзи були завойовані в жіночій індивідуальній гонці (Анастасія Меркушина і змішаній естафеті - Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Олександр Жирний і Руслан Ткаленко).

Таким чином, в активі Юлії Джими три нагороди першості різного достоїнства - золото, срібло і бронза. У Меркушиної - дві бронзи.

Перше місце в загальнокомандному заліку на рахунку збірної Росії - 6 золотих, 4 срібних та 3 бронзові нагороди (13), у команд Болгарії, Норвегії, Латвії і Польщі по 1-3 медалі в активі.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з біатлону проходив у Польщі з 25 по 29 січня.