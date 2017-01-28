Серена Вільямс виграла Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу

У Мельбурні завершився фінальний матч жіночого одиночного турніру Відкритого чемпіонату Австралії, у якому американка Серена Вільямс обіграла сестру Вінус Вільямс, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Якщо Серена була посіяна на турнірі під 2-м номером і її вихід у фінал був логічний і передбачуваний, то Вінус в останні роки трохи збавила оберти і мала 13-й номер посіву. Тому її выхож у фінал був несподіваним. До цього, в останній раз, сестри грали між собою у фіналі Вімблдону-2009.

Читайте такожУкраїнка Костюк виграла юніорський Australian OpenУ вирішальному матчі обидві спортсменки показали потужний динамічний теніс, де більш швидкою виявилася Серена, у вирішальний момент виграючи гейми на подачі суперниці.

Гра тривала 1 годину 21 хвилину.

Australian Open завершиться в неділю, 29 січня, матчем між іспанцем Рафаелем Надалем і швейцарцем Роджером Федерером.