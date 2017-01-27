Українці не потрапили в 20-ку найсильніших спринтерської гонки чемпіонату Європи з біатлону

У польському Душники-Здруй завершилася спринтерська гонка у чоловіків в рамках чемпіонату Європи з біатлону, де українські біатлоністи опинилися за межами 20-ки найсильніших, повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.

Кращим з українців став Руслан Ткаленко, який одного разу промахнувся на вогневому рубежі і відстав по швидкості від чемпіона Європи на 1 хвилину, 05,1 секунди - 22-е місце.

27-е місце зайняв Олександр Жирний (0+1) +1:14.5 відставання, 73-е Андрій Доценко (1+2) +2:34.4 відставання.

Читайте такожМеркушина стала бронзовим призером чемпіонату Європи з біатлонуЧемпіоном Європи у спринті став Володимир Ілієв з Болгарії (0+1) 24 хвилини 26.9 секунди. 2-е місце у Олександра Логінова з Росії (0+0) +4.9 секунди відставання, 3-е у ще одного болгарина Красиміра Анєва (0+0) +16.7 секунди відставання.

Чемпіонат Європи продовжиться сьогодні вдень жіночою спринтерською гонкою.