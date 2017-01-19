Шість українських біатлоністок вийдуть на старт індивідуальної гонки етапу КС в Антхольці
Сьогодні відбудеться одна з найдовших гонок сезону.
Сьогодні в італійському Антхольці відбудеться індивідуальна гонка у рамах етапу Кубка світу з біатлону, в якій візьмуть участь шість представниць України, повідомляє Федерація біатлону України.
Склад збірної України (зі стартовими номерами) виглядає наступним чином:
17. Олена Підгрушна
21. Юлія Журавок
36. Юлія Джима
43. Анастасія Меркушина
77. Валя Семеренко
87. Яна Бондар
Спочатку планувалося, що Олена Підгрушна пропустить цю гонку і буде готуватися до чемпіонату світу. Але в останній момент захворіла Ірина Варвінець, тому Олена вийде на старт.
В інших збірних також відбулися зміни. У гонці не виступлять Міріам Гесснер (погані результати), Франциска Пройсс (хвороба), Тіріл Екхоф (підготовка до ЧС).
За результатами цієї гонки 5 спортсменів не з ТОП-25 загального заліку кваліфікуються в мас-старт.
Всього на етапі в Антхольці відбудуться шість гонок - жіноча і чоловіча індивідуалки, мас-старти та естафети.