Підручний не зумів зберегти місце у Топ-10 гонки переслідування етапу КС з біатлону

У Рупольдінгу (Німеччина) завершилася чоловіча гонка переслідування в рамках етапу Кубка світу з біатлону, де українець Дмитро Підручний не зміг зберегти місце в десятці найсильніших за підсумками спринту, опустившись на 18-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Підручний за підсумками спринтерської гонки йшов зі старту 7-м з непоганими перспективами. Але, на вогневих рубежах наш спортсмен допустив три промахи і на фініш прийшов 18-м з відставанням від переможця гонки в 1 хвилину 08,9 секунди.

Артем Прима піднявся з 35-го на 27-е місце, допустивши 1 промах і відставши від переможця на 1 хвилину 34,7 секунди. Сергій Семенов також поліпшив свою позицію - з 48-го на 46-е місце - 4 промахи, 3 хвилини 56,5 секунди відставання.

Віталій Кільчицький, який у спринті зайняв 47-е місце, сьогодні на старт не вийшов.

Перемогу в гонці здобув Мартен Фуркад, який подолав дистанцію за 33 хвилини 57,5 секунди (3 промахи). Друге місце у Еміля Хегле Свендсена з Норвегії - 18,3 секунди відставання (0), третє - у Міхала Крчмара з Чехії, 19,5 секунди (0).

Етап КС з біатлону в Рупольдингу завершиться в неділю ввечері гонкою переслідування у жінок, де виступлять п'ять представниць України.