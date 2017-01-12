Жіноча та чоловіча збірні України з волейболу дізналися суперників по Європейській лізі
23:40, 12 січня 2017Інше
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Команди вперше гратимуть у цьому турнірі.
Українські команди вперше візьмуть участь у Європейській лізі / cev.lu
У Люксембурзі відбулося жеребкування групового етапу Європейської ліги з волейболу, де, зокрема, своїх суперників дізналися збірні України, повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.
У чоловічому турнірі збірна України потрапила в Групу В, де зіграє з командами Данії, Угорщини та Ізраїлю.
У жіночих змаганнях українки, також у Групі В, зіграють з командами Франції, Чорногорії та Грузії.
Змагання відбудуться в червні 2017 року.
Європейська ліга - змагання для "другого ешелону" команд континенту, які не входять у волейбольну еліту. Найсильніші команди континенту борються з іншими провідними збірними у Світовій лізі.
Збірні України вперше візьмуть участь у турнірі.
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