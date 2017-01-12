Жіноча та чоловіча збірні України з волейболу дізналися суперників по Європейській лізі

У Люксембурзі відбулося жеребкування групового етапу Європейської ліги з волейболу, де, зокрема, своїх суперників дізналися збірні України, повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.

У чоловічому турнірі збірна України потрапила в Групу В, де зіграє з командами Данії, Угорщини та Ізраїлю.

У жіночих змаганнях українки, також у Групі В, зіграють з командами Франції, Чорногорії та Грузії.

Змагання відбудуться в червні 2017 року.

Європейська ліга - змагання для "другого ешелону" команд континенту, які не входять у волейбольну еліту. Найсильніші команди континенту борються з іншими провідними збірними у Світовій лізі.

Збірні України вперше візьмуть участь у турнірі.