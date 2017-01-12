Українські біатлоністки зайняли 4-е місце в естафеті на етапі Кубка світу

У Рупольдінгу (Німеччина) відбулася жіноча естафетна гонка в рамках етапу Кубка світу з біатлону, в якій збірна України зайняла 4-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша команда відстала від переможців лише на 8,8 секунди.

Українки виступали у складі Ірина Варвінець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Підгрушна.

Читайте такожЧоловіча збірна України увійшла в четвірку найсильніших в естафеті етапу Кубка світу з біатлонуНаші спортсменки показували досить рівну стрілянину і швидкість проходження траси. А після останньої стрільби Олена Підгрушна та її суперниця зі збірної Франції йшли практично одночасно. Тим не менш, француженки на останньому відрізку дистанції зуміли обігнати не тільки українку, але й представницю квартету з Норвегії.

Перемогу в гонці здобула збірна Німеччини - 1 година 09 хвилин 53,0 секунди. У команди Франції 3,5 секунди відставання, у Норвегії - 4,5 секунди, України - 8,8. Цікаво, що команди Італії, яка фінішувала на 5-му місці, має 1 хвилину 51,5 секунди відставання.

Як повідомляв УНІАН, етап КС в Німеччині продовжиться в п'ятницю-суботу, коли відбудуться чоловіча і жіноча спринтерські гонки, а в неділю - дві гонки переслідування.