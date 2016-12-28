Музичук стала чемпіонкою світу зі швидких шахів

Українка забезпечила собі перемогу за тур до закінчення турніру, ставши недосяжною для суперниць, повідомляє Zn.ua.

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Вона набрала 9 очок в 11 партіях і випереджає найближчу суперницю росіянку Олександру Костенюк на 1,5 очка.

Серед чоловіків лідирував перед останнім ігровим днем Іванчук в 11-му турі турніру програв росіянину Яну Непомнящему, який після цього захопив лідерство. Перед цим українець обіграв Магнуса Карлсена. Сьогодні норвежця здолав також Антон Коробов і позбавив шансів захистити титул чемпіона світу.

Президент України Петро Порошенко привітав українського гросмейстера Анну Музичук з перемогою.

«Перемога! Українка Анна Музичук стала чемпіонкою світу з швидких шахів. Найтепліші вітання нашій шахістці!», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді українські шахісти звернулися до Ради з проханням прийняти національну програму розвитку шахів в Україні.