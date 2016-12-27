Іванчук і Музичук стали лідерами чемпіонату світу зі швидких шахів

У Досі (Катар) завершився другий ігровий день чемпіонату світу зі швидких шахів, за підсумками якого лідером змагань у чоловіків став Василь Іванчук, а у жінок - Ганна Музичук, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку Іванчука 8 очок в 10 партіях.

Сьогодні, в партіях 6-10 турів, наш шахіст здобув чотири перемоги при одній нічиїй. Сьогодні він обіграв росіянина Олексій Дреева, норвежця Магнуса Карлсена (чинного чемпіона світу у класичній грі), зіграв внічию з співвітчизником Антоном Коробовим, обіграв грузина Левона Панцулаю і Шахріяра Мамедьярова з Азербайджану.

Читайте такожІванчук сенсаційно обіграв на чемпіонаті світу зі швидких шахів КарлсенаВ даний момент на рахунку Іванчука 8 балів. У Мамедьярова і Яна Непомнящего з Росії - по 7,5 очка і 2-3 місця в таблиці, ще семи гросмейстерів, серед яких Коробов - по 7 балів і 4-10 місця в таблиці.

У жіночому турнірі у Музичук після 8 турів 7 очок. У Олександри Костенюк, Катерини Лагно (обидві - Росія) і Сарасадат Хадемальшарьєх з Ірану по 5,5 бала і 2-4 місця.

Сьогодні українка зіграла внічию з співвітчизницею Інною Гаопненко і Лагно виграла у Нани Дзагнидзе з Грузії та Аліни Кашлінської з Росії.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу зі швидких шахів проходить у Досі з 25 по 28 грудня, 29-30 грудня відбудеться турнір з бліцу.