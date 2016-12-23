Анікєєв і Мотричко стали чемпіонами України з шашок

У Полтаві завершився чемпіонат України з шашок-100 з класичним контролем часу, де переможцями стали Юрій Анікєєв і Вікторія Мотричко, повідомили УНІАН у Федерації шашок України.

Міжнародний гросмейстер з Харкова Юрій Анікєєв, впевнено пройшовши всю дистанцію чемпіонату, став чемпіоном країни в сьомий раз.На два очки від нього відстав колега по збірній України - Артем Іванов з Дніпра. Сюрпризом стало третє місце на турнірі молодого спортсмена з Вінниці Василя Пікіняра.

Одеська шашистка Вікторія Мотричко в п'ятий раз виграла чемпіонат України. Титулована одеситка завоювала своє четверте поспіль «золото» чемпіонату України з міжнародних шашок з класичним контролем часу. Її основним суперником протягом всього турніру була міжнародний гросмейстер Ольга Балтажі.В особистій зустрічі Мотричко перемогла.У підсумку Ольга Балтажі спробувала ризикнути в останній партії і...зайняла лише четверте місце. Срібним призером, у результаті, стала міжнародний гросмейстер Людмила Литвиненко із Запоріжжя. Бронза - у Лідії Олексієнко з Харкова.

Це вже п'ятий чемпіонський титул Вікторії (2006 рік, 2013-2016 роки). Є в її активі «срібло» (2010 рік) та дві «бронзи» чемпіонату України (2011-2012 роки).

У найближчі дні в Полтаві також пройдуть чемпіонати України з гри в швидкі шашки та бліцу.