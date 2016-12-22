Збірна Росії уникнула дискваліфікації з міжнародних змагань з біатлону

Міжнародний союз біатлону (IBU) прийняв рішення не усувати всіх російських біатлоністів від міжнародних змагань у зв'язку з підозрою росіян в масовому вживанні допінгу. Про це повідомляє прес-служба організації.

Разом з тим, IBU прийняла рішення дискваліфікувати двох неназваних російських біатлоністів, а також відкрити розслідування щодо Союзу біатлоністів Росії (СБР) та ще 29 спортсменів з РФ.

Зазначимо, що за кілька хвилин до оголошення рішення IBU стало відомо про те, що СБР добровільно відмовився від проведення етапу Кубка світу в Тюмені, а також чемпіонату світу серед юніорів в Острові.

Нагадаємо, раніше спеціальна комісія WADA на чолі з Річардом Маклареном заявила про підозру 31 російського біатлоніста у вживанні допінгу.

Після цього ряд країн, а також низка провідних біатлоністів світу закликали дискваліфікувати російських спортсменів, а також скасувати етап Кубка світу в Тюмені.