WADA звинувачує у застосуванні допінгу 31 російського біатлоніста

Всесвітнє антидопінгове агентство направило в Міжнародну федерацію біатлону дані про 31 російського спортсмена, які підозрюються у вживанні допінгу. повідомляє норвезький портал VG з посиланням на заяву президента IBU Андреаса Бессеберга.

Список з'явився за результатами підсумкової доповіді Незалежної комісії під керівництвом канадського юриста Річарда Макларена, який був присвячений російському допінгу.

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"Деякі з тих, хто згадується у списку з 31 спортсмена, вже були дискваліфіковані, інші припинили виступ. Я вважаю, що ми дамо рекомендації протягом тижня, щоб відсіяти тих спортсменів, які, на думку робочої групи IBU, можуть бути дискваліфіковані (за порушення антидопінгових правил)", - сказав Бессеберг.

Сьогодні, 15 грудня, спеціальна робоча група IBU проведе перше засідання присвячене цій проблемі, на якому будуть насамперед розглянуті питання про покарання атлетів, які виступають в Кубку світу та інших офіційних змаганнях в даний час.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Макларен надав другу частину доповіді про допінг у Росії, в якому звинуватив більше тисячі російських спортсменів в прийомі заборонених препаратів. Мова йшла тільки про представників зимових видів спорту. За рекомендацією WADA у Росії вже скасували проведення чемпіонату світу з бобслею і скелетону, який повинен був пройти в Сочі в лютому-березні 2017-го року. Під загрозою проведення ще низки змагань з зимових видів спорту.