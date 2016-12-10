Львівське "Динамо" виграло перший в історії Суперкубок України з водного поло

У басейні київського Палацу підводного спорту завершився розіграш першого в історії Суперкубка України з водного поло, в якому чемпіон України харківський "Слобожанець" програв володарю Кубка країни львівському "Динамо" 6:6 (у серії пенальті - 5:6).

Доля трофею в грі двох найсильніших команд України вирішилася в серії пенальті.

Харків'яни почали матч набагато активніше і вже до середини першого періоду вигравали з рахунком 3:0, а потім по ходу гри 5:2. Перша половина гри завершилась з рахунком 5:3 на користь підопічних Сергія Колточихіна. У третій 8-хвилинці львів'яни зуміли забити три м'ячі поспіль і вийти вперед (5:6), але в кінцівці періоду, знову пропустили - 6:6. А в заключному четвертому періоді забитих голів, на думку арбітрів, не було. Справа в тому, що львів'яни забили сьомий гол, реалізувавши більшість в самому кінці матчу, але судді його не зарахували вирішивши, що м'яч потрапив у ворота вже після фінальної сирени. Тренер "Динамо" Олексій Шведов не став оскаржувати це рішення, закликавши своїх гравців до спокою.

У серії пенальті більш вдалими виявилися львів'яни - 6:6 (6:5). Цікаво, що львів'яни не забили другий пенальті в основний серії, де команди пробивали по п'ять кидків. І "Слобожанець" мав шанс виграти матч, але гравець харківської команди не почув свистка, і не зумів вчасно пробити по воротах.