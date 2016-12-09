Українка Зевіна завоювала срібло чемпіонату світу з плавання

У канадському Віндзорі проходить чемпіонат світу з плавання на короткій воді (довжина басейну - 25 метрів), де у третій змагальний день українка Дарина Зевіна завоювала серебряну нагороду, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка фінішувала другою на дистанції 200 метрів на спині.

Українка пропливла дистанцію за 2 хвилини 02.24 секунди, відставши лише від олімпійської чемпіонки Ріо-2016 Катінкі Хоссу з Угорщини (2:00.79). Третє місце на рахунку Емілі Сибойм з Австралії (2:02.65).

Ця медаль стала першою для збірної України на турнірі.

Чемпіонат світу у Віндзорі проходить з 6 по 11 грудня.