Українець Семенов посів 25-те місце у спринті етапу Кубка світу

У словенській Поклюці стартував етап Кубка світу з біатлону, де в першій гонці - чоловічому спринті, перемогу здобув француз Мартен Фуркад. Кращим з українців став Сергій Семенов, який фінішував на 25-му місці, повідомляє офіційний сайт змагань.

Головною особливістю цієї гонки стала точна стрільба - ні один з Топ-6 спортсменів жодного разу не промахнувся на вогневому рубежі. Найвищу швидкість проходження дистанції продемонстрував француз Мартен Фуркад, який майже на 14 секунд випередив норвежця Йоханнеса Бе. Третє місце на рахунку росіянина Антона Шипуліна.

Найкращий з українців - Сергій Семенов посів 25-те місце.

Спринт. Чоловіки.

1. Мартен Фуркад (Франція, 0+0) 23:11.7

2. Йоханнес Бе (Норвегія, 0+0) +13.7

3. Антон Шипулін (Росія, 0+0) +15.1

4. Еміль Свендсен (Норвегія, 0+0) +20.9

5. Кантен Фийо Майї (Франція, 0+0) +27.0

6. Симон Шемпп (Німеччина, 0+0) +29.5

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25. Сергій Семенов (0+1) +1:18.1

39. Артем Прима (1+1) +1:39.3

46. Дмитро Підручний (1+2) +1:49.8

60. Віталій Кільчицький (1+2) +2:13.6

81. Олександр Жирний (1+2) +2:58.9