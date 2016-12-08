Українські біатлоністи випередили Росію і виграли одиночну змішану естафету на етапі Кубка IBU
14:57, 08 грудня 2016Інше
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Анастасія Меркушина та Артем Тищенко випередили суперників з Росії більш ніж на 20 секунд.
Українці зайняли перше місце в Риднау / twitter.com/IBU_CUP
У Ріднау (Італія) завершилася змішана одиночна естафета в рамках Кубка IBU яку виграла збірна України, повідомляє офіційний сайт змагань.
Український дует Анастасія Меркушина - Артем Тищенко на 22 секунди випередив команду Росії. Третє місце - у збірних Франції та Чехії, які фінішували одночасно.
Пізніше відбулася змішана естафета за участю чотирьох спортсменів у кожній команді, яку збірна України завершила на 9-му місці.
Етап Кубка IBU в Риднау триватиме до 11 грудня.
Кубок IBU - друге за значимістю змагання у світовому біатлоні після Кубка світу.
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