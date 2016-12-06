Турнір з функціонального багатоборства (кросфіту) для військовослужбовців ЗСУ відбудеться у Києві

Перший Всеукраїнський турнір з функціонального багатоборства серед військовослужбовців ЗСУ відбудеться 8 грудня у приміщенні спортивного залу ЦСК ЗСУ у Києві.

Спеціально до Дня української армії, представники усіх видів військ ЗСУ та команди-представники усіх військових ВНЗ і ветерани АТО «Ігри Героїв» зберуться у столиці.

Унікальність заходу в тому, що на рівні з діючими військовослужбовцями будуть змагатись ветерани АТО з особливими потребами – «Ігри Героїв». Однакові комплекси вправ для усіх, однакові умови та суддівство.

Змагальна частина буде складатись з трьох комплексів вправ, які учасники будуть виконувати естафетним методом або командно. В рамках заходу, глядачі та учасники матимуть змогу продегустувати деякі види спортивного харчування, такі як Power Pro, Strong Fit Brutto, та Nanox. Переможці отримають подарунки від виробника військових екіпірування A-line і мережі військових магазинів Prof1 Group, а також термоодяг від компанії Fahrenheit.

Турнір відбудеться за ініціативи Федерації функціонального багатоборства, спільно з Міністерством молоді та спорту України, Міністерством оборони України, ВЦФЗН «Спорт для всіх», Проводить турнір Генеральний штаб ЗСУ.