Українські біатлоністки не змогли потрапити в Топ-20 спринтерської гонки на етапі Кубка світу

У шведському Остерсунді завершилася спринтерська гонка серед жінок на першому етапі Кубка світу з біатлону сезону 2016/17, де українки не зуміли потрапити в число 20-ти найсильніших, повідомляє офіційний сайт змагань.

Найкраща з наших - олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті Юлія Джима - закінчила гонку на 21-му місці.

Юлія Джима допустила два промахи, відставши у підсумку від переможниці гонки на 1 хвилину 19.5 секунди. Слідом за нею з українок в підсумковому протоколі розташувалася Ірина Варвинець (23-е місце), яка ідеально відстріляла, але повільно пройшла дистанцію - 1:24.0 відставання. У ще однієї олімпійської чемпіонки Олени Підгрушної 2 промахи і 1:31.1 секунди відставання - 29-е місце.

Яна Бондар фінішувала 39-ю - (1+1) +1:56.7, Юлія Журавок - 61-ю (1+1) +2:38.6, а Анастасія Меркушина - 77-ю (2+2) +3:07.7.

Переможницею сьогоднішньої гонки стала Марі Дорен Абер (Франція, 0+0) 20:09.7. Друге місце у Кайси Макарайнен (Фінляндія, 0+1) +11.4, третє - у Габріели Коукалової (Чехія, 0+0) +19.9.

Сьогодні також відбудеться чоловічий спринт, а завтра - гонки переслідування.