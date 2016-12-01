Українські біатлоністи провалилися в першій гонці на етапі Кубку світу в Естерсунді

Француз Мартен Фуркад став переможцем індивідуальної гонки на етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді.

П'ятиразовий переможець Кубка світу допустив дві помилки на другій стрільбі, але після цього не помилявся і перед фінішем обійшов норвежця Йоханнеса Бьо. Третім в гонці став білорус Владзімір Чепелін.

Українські спортсмени виступили в цих змаганнях невдало. Найкращим серед українців став Володимир Семаков, який фінішував 41-м з відставанням від Фуркада в 5:33.3.

Віталій Кільчицький став 53-м (+6:57.6), Артем Прима - 59-м (+7:25.7), Олександр Жирний - 91-м (+10:45.6), а Сергій Семенов - 92-м (10:54.2).

Нагадаємо, вчора три українки потрапили до Топ-20 жіночої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу.