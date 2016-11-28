Українська легкоатлетка виграла півмарафон на Мартиніці

Українка Дар’я Михайлова перемогла на міжнародному півмарафоні Semi Marathon International de Fort de France, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Змагання відбулися на острові Мартиніка.

Дистанцію 21,097 км Михайлова подолала за 1:20.03 год. Француженку Аделін Рош, яка фінішувала другою, вона випередила на 1.22 хв.

Раніше, у листопаді Михайлова була другою на міжнародних змаганнях у Морле з особистим рекордом з бігу на 10 км і виграла міжнародні змагання з кросу у Ренні.

Разом з тим, Олеся Дідоводюк фінішувала третьою на міжнародних змаганнях з кросу Cross International Hubert Andre, які відбулися у Кармо, (Франція). Дідоводюк пробігла 3810 метрів за 13.11 хв. Переможницею стала Кенза Дамані-Тіфахі з Алжиру (12.42 хв).