Збірна України відкрила Кубок світу з біатлону потраплянням до Топ-10

Збірна України завершила на десятому місці першу гонку Кубка світу з біатлону, який розпочався сьогодні зі змішаної естафети в шведському Естерсунді.

Слід зазначити, що у складі української збірної не було перших номерів жіночої і чоловічої команди Олени Підгрушної та Артема Семенова, відповідно. В результаті, за Україну виступали Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

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Українці фінішували з майже трихвилинним відставанням від лідера збірної Норвегії. Друге місце в гонці посіла команда Німеччини, третє - Італія.

Змагання в Естерсунді триватимуть до 4 грудня.