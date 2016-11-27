Збірна України відкрила Кубок світу з біатлону потраплянням до Топ-10
19:27, 27 листопада 2016Інше
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Переможцем змішаної естафети в Естерсунді стала збірна Норвегії.
Юлія Джима не змогла допомогти українській команді піднятися вище десятого місця / biathlon.com.ua
Збірна України завершила на десятому місці першу гонку Кубка світу з біатлону, який розпочався сьогодні зі змішаної естафети в шведському Естерсунді.
Слід зазначити, що у складі української збірної не було перших номерів жіночої і чоловічої команди Олени Підгрушної та Артема Семенова, відповідно. В результаті, за Україну виступали Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.
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Українці фінішували з майже трихвилинним відставанням від лідера збірної Норвегії. Друге місце в гонці посіла команда Німеччини, третє - Італія.
Змагання в Естерсунді триватимуть до 4 грудня.
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