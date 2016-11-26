Запорізький "Мотор" виграв четвертий матч поспіль гандбольної Ліги чемпіонів

У харківському Палаці спорту "Локомотив" завершився матч чергового туру Ліги чемпіонів ЄГФ, в якому запорізький "Мотор" приймав румунське "Динамо" з Бухареста і обіграв суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 35:27.

Господарі майданчика дуже міцно почали матч і буквально зім'яли суперника, ведучи в середині першого тайму з рахунком 11:3. Забезпечивши собі солідну перевагу "Мотор" трохи зменшив оберти і зосередився на збереженні здобутої переваги. В цьому команда досягла успіху - 19:10 за підсумками першого тайму.

Після перерви господарі поля продовжували грати на утримання переваги, діяли на рівних з опонентами і дозволили їм виграти 30-хвилинку з мінімальною перевагою в 1 гол. На загальний результат гри це не вплинуло.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став легіонер з Біларусі Борис Пуховський, на рахунку якого 8 голів.

Таким чином, "Мотор" виграв п'ятий матч у нинішньому турнірі з восьми (1 нічия і 2 поразки), набрав 11 очок і зберіг за собою 2-е місце в турнірній таблиці групи. У лідируючого французького "Нанта" також 11 балів, але в запасі гра, яку команда проведе завтра.