Збірна Львівської області стала чемпіоном України з карате у загальному заліку

У Києві відбувся чемпіонат України з карате, який зібрав рекордну кількість учасників – 154 серед дорослих і 365 серед кадетів, юніорів та молоді. Всього – 519 спортсменів з 21 області України, повідомляє прес-служба Української федерації карате (УФК).

Це був вже сьомий за ліком чемпіонат України з карате, який проводить УФК – офіційний представник в Україні Всесвітньої федерації карате (WKF). Проте в столиці України національний чемпіонат відбувся вперше. Також вперше такий турнір пройшов у новому статусі карате як олімпійського виду спорту.

У київському чемпіонаті взяли участь майже всі провідні українські майстри карате – переможці та призери міжнародних змагань, чемпіонатів Європи та світу. Свій клас підтвердили, ставши чемпіонами країни, зокрема, такі титуловані спортсмени, учасники чемпіонату світу 2015 р., як Аніта Серьогіна, Станіслав Горуна, Катерина Крива, Олег Філіпович, Анастасія Степашко, Анна Крещенко.

Турнір знову показав домінування двох провідних регіонів україни – Львова і Одеси. В загальному заліку серед дорослих збірна Львівської області посіла перше місце, взявши 13 медалей (9 золотих, 1 срібну, 3 бронзових.), а в Одеській області – друге з 15 медалей (4 золотих, 7 срібних, 4 бронзових). Третє місце, завдяки 2-м золотих медалей у командному ката, посіла збірна Полтавської області.

Серед кадетів, юніорів та молоді (до 21 року) львів'яни стали першими за рахунок переваги в одну золоту медаль (10 золотих, 5 срібних, 7 бронзових, всього – 22). Однак у одеситів загальна кількість нагород виявилося значно більше: 9 золотих, 6 срібних і 18 бронзових, всього – 33. Призову трійку замкнула збірна р. Києва – 15 медалей (6 золотих, 7 срібних і 16 бронзових, всього – 29).

Однак слід зазначити, що спортсмени з інших регіонів нарощують майстерність і складають гідну конкуренцію гегемонам. Серед чемпіонів можна було побачити каратистів з Чернівців, Харкова, Миколаєва, Житомира, в цілому медалі виборювали представники 14 областей. Це говорить про гарні перспективи, які стали результатом системної роботи УФК по розвитку карате в регіонах України.

Київський чемпіонат відзначився хорошою організацією. Про це сказали, зокрема, почесні гості турніру – президент Білоруської федерації карате Георгій Катулин і глава суддівського комітету Всесвітньої федерації карате (WKF) Хав'єр Ескаланте (Швеція), який був головним суддею чемпіонату.

За підсумками чемпіонату країни згідно з регламентом УФК будуть сформовані склади національних збірних команд України на головних міжнародних стартах 2017 року. Це молодіжний чемпіонат Європи, який пройде в лютому 2017 р. в Софії (Болгарія), і 52-й чемпіонат Європи, який пройде в травні в Самсун (Туреччина).