Збірна України назвала склад на перші етапи Кубка світу з біатлону

Найближчої неділі, 27 листопада, відбудуться перші перегони в рамках Кубка світу з біатлону в Остерсунді.

Вчора став відомий склад збірної України на гонки як Кубка світу, так і Кубка IBU. Список спортсменів опублікувала прес-служба Федерації біатлону України.

Зазначимо, що у списку немає лідера української жіночої команди Валентини Семеренко, яка раніше вирішила повністю пропустити сезон 2016/17.

Чоловіки: Сергій Семенов (21 місце на Кубку світу минулого сезону), Дмитро Підручний (37), Олександр Жирний (40), Артем Прима (42), Віталій Кільчицький (49), Володимир Семаков (72);

Жінки: Олена Підгрушна (7), Юлія Джима (13), Ірина Варвинець (34), Анастасія Меркушина (-), дві найкращі біатлоністки з кубку IBU.

Кубок IBU

Чоловіки: Руслан Ткаленко (103), Артем Тищенко (-), Віталій Труш (-),

Антон Дудченко (-), Андрій Доценко (-)

Жінки: Надія Бєлкіна (81), Яна Бондар (103), Юлія Журавок (-), Анна Кривонос (-), Марія Кручова (-), Христина Дмитренко (-).