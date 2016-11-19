Міжнародна федерація гімнастики заборонила виконувати стрибок імені українця Радівілова

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) заборонила виконувати один з п'яти включених до програми Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро нових елементів – опорний стрибок The Radivilov. Про це з посиланням на прес-службу Міжнародної федерації гімнастики пише ТАСС.

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"Було прийнято рішення про заборону потрійного сальто (вперед або назад) в період з 2017 по 2020 роки", - йдеться в повідомленні прес-служби FIG.

Прийом виконується обличчям уперед, відштовхуючись від опорного містка. Спортсмен повинен зробити потрійне сальто у повітрі перед приземленням. Деякі фахівці і раніше заявляли, що, незважаючи на видовищність, стрибок The Radivilov загрожує тяжкими травмами.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міжнародна федерація гімнастики (FIG) обрала п'ять нових елементів спортивної гімнастики, які після Олімпіади-2016 могли отримати імена спортсменів.

Серед них був стрибок The Radivilov, передбачає три оберти гімнаста в повітрі перед приземленням на ноги. Для того, щоб цей елемент отримав назву The Radivilov, українцю Ігорю Радівілову потрібно було повторити стрибок, який він вже виконував на Олімпіаді-2012, за що отримав бронзову медаль.

У Ріо Радивилів зробив спробу повторити цей елемент, але в кінці виконання вправи невдало приземлився, ледь не впавши. За це судді зняли з українця бали, і Радівілов посів останнє серед всіх учасників фіналу восьме місце. Тим не менш, один факт того, що судді зарахували стрибок, дозволив FIG включити елемент у міжнародні правила.