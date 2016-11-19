Карлсен і Карякін зіграли внічию у шостій партії матчу за звання чемпіона світу

У Нью-Йорку завершилася шоста партія матчу за звання чемпіона світу з шахів, в якому чинний чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен і росіянин Сергій Карякін знову розійшлися нічиєю, повідомляє офіційний сайт турніру.

Ця партія виявилася найшвидшою з усіх зіграних у матчі на даний момент. Суперники погодилися на нічию після 32-го ходу, менш ніж двох годин після початку матчу. Карякін грав білими, але не став намагатися шукати потенційно переможні варіанти.

Таким чином, загальний рахунок матчу став 3:3.

Як повідомляв УНІАН, матч за звання чемпіона світу в Нью-Йорку триватиме 12 партій із класичним контролем часу, або до того моменту, поки один з гросмейстерів не набере 6,5 очок. У випадку нічиєї (6:6) в останній день відбудеться тай-брейк.

Карякін народився у Сімферополі у 1990-му році і до липня 2009 року (19 років) представляв Україну. Потім отримав громадянство РФ і став виступати під прапором цієї країни.