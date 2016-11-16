ВР ратифікувала конвенцію Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями
Конвенція спрямована на запобігання, виявлення та застосування санкцій проти маніпулювання спортивними змаганнями.
Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями" (реєстраційний номер 0117).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 227 із 335 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов повідомив на засіданні парламенту, що конвенція спрямована на запобігання, виявлення і застосування санкцій проти національного або транснаціонального маніпулювання національними та міжнародними спортивними змаганнями, а також на сприяння національному та міжнародному співробітництву в цій сфері.
Документом передбачаються зобов'язання держав здійснити комплекс заходів по налагодженню внутрішньодержавного і міжнародного взаємодії з питань запобігання та протидії маніпулюванням під час спортивних змагань, зокрема, у зв'язку зі ставками на спортивні змагання, виявлення правопорушень під час організації і проведення спортивних змагань.
Також передбачено притягнення до відповідальності винних у вчиненні зазначених правопорушень фізичних та юридичних осіб.
Для забезпечення моніторингу виконання конвенції вводиться обов'язкове інформування державами генерального секретаря Ради Європи про законодавчі та інші заходи, вжиті державою з метою дотримання положень конвенції, а також конвенції засновується комітет по виконанню рішень.
Жданов підкреслив, що конвенція спрямована проти корупції у спорті і не має політичних аспектів.
*** Конвенція Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями була прийнята 18 вересня 2014 року в місті Маглінген (Швейцарська Конфедерація) на 13-й Конференції міністрів Ради Європи, відповідальних за спорт. В даний час конвенцію підписали 26 держав – членів Ради Європи, з яких дві держави (Португальська Республіка та Королівство Норвегія) конвенцію ратифікували. Від імені України конвенція була підписана 21 грудня 2015 року.