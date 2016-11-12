Карлсен і Карякін зіграли внічию у першій партії матчу за звання чемпіона світу з шахів

У Нью-Йорку стартував матч за світову шахову корону, де в першій партії норвежець Магнус Карлсен і росіянин Сергій Карякін зіграли внічию, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації шахів.

Карлсен, який грав білими, застосував новинку вже на 6-му ходу, після чого суперники грали "на два варіанти" - перемога білих або нічия. Карякін зумів звести партію внічию.

Таким чином, рахунок в матчі став - 0,5:0,5 очка.

Матч у Нью-Йорку триватиме 12 партій із класичним контролем часу, або до того моменту, поки один з гросмейстерів не набере 6,5 очок. У випадку нічиєї (6:6) в останній день відбудеться тай-брейк.

Карякін народився у Сімферополі у 1990-му році і до липня 2009 року (19 років) представляв Україну. Потім отримав громадянство РФ і став виступати під прапором цієї країни.