Російському президенту Міжнародної федерації шахів Ілюмжинову не дозволили в'їхати в США

Державний департамент США не дав дозволу на в'їзд в країну президента Міжнародної шахової федерації (FIDE) Кірсану Ілюмжинову для участі в матчі за світову шахову корону. Про це глава FIDE повідомив ТАСС.

"Ми всю ніч були на зв'язку з МЗС, стежили за ситуацією з виборами в США. Але Держдеп відмовив мені у в'їзді в країну", - сказав Ілюмжинов.

При цьому Ілюмжинов висловив упевненість, що обрання Дональда Трампа президентом США в майбутньому допоможе йому позитивно вирішити з в'їздом у країну.

Матч за звання чемпіона світу між чинним володарем шахової корони норвежцем Магнусем Карлсеном та колишнім українцем, а нині російським гросмейстером Сергієм Карякіним пройде в Нью-Йорку з 11 по 30 листопада.

У листопаді 2015 року Міністерство фінансів США включило главу FIDE в санкційний список, звинувативши Ілюмжинова в підтримці президента Сирії Башара Асада. Через потрапляння до цього списку Ілюмжинов не має дозволу на в'їзд в США.