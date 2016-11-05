Українські гандболісти обіграли Ісландію у матчі відбору чемпіонату Європи

У Сумах завершився матч відбіркового турніру чемпіонату Європи-2018 з гандболу серед чоловічих команд, в якому збірна України сенсаційно обіграла команду Ісландії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 27:25.

Ісландці, які є постійними учасниками чемпіонатів світу і Європи, вважалися фаворитами відбіркової Групи 4 до європейської першості. Тим не менш, українська команда зуміла на рівних зіграти з суперником у першому таймі - 13:13. Після перерви українці практично весь час вели в рахунку і, зрештою, домоглися перемоги з різницею у 2 голи.

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Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став В'ячеслав Садовий, який забив 5 голів.

В іншому матчі 2-го туру в нашій групі збірна Чехії обіграла команду Македонії з рахунком 35:28.

Таким чином, на рахунку всіх 4-х команд по 2 очки. За різницею м'ячів у українців "-4" і останнє місце в групі. У Чехії - "+6", Ісландії та Македонії - "-1".

Матчі 3-4 турів відбору Євро-2018 відбудеться у травні 2017 року.