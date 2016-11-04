Російського агента запідозрили в дачі хабарів організаторам Нью-Йоркського марафону (відео)

Влада США запідозрили російського спортивного агента Андрія Баранова в дачі хабарів організаторам Нью-Йоркського марафону та інших змагань, повідомляє "Дощ" з посиланням на The New York Times, що має інформацію декількох джерел, знайомих з ходом розслідування.

Передбачається, що росіянин, можливо, давав хабарі, щоб організатори допустили до участі в змаганнях спортсменів, які приймали допінг.

У числі клієнтів Баранова були, зокрема, призер Нью-Йоркського марафону Любов Денисова, яка пізніше була спіймана на допінгу, а також багаторазова переможниця забігу Лілія Шобухова, результати якої згодом були анульовані через прийом заборонених речовин.

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Баранов заперечує, що давав кому-небудь хабарі. Він стверджує, що дізнався про проведення розслідування від журналістів. У свою чергу представники Нью-Йоркського марафону заявили, що ніхто з організації не отримував від росіянина гроші.

Раніше Андрій Баранов був одним з інформаторів, які допомагали розкривати корупційні та допінгові порушення в спорті. За даними NYT, він, зокрема, допоміг з'ясувати, що у Шобухової вимагали гроші за допуск до змагань.

Перевірка щодо росіянина проводиться в рамках розслідування про допінгу в російському спорті, яким займається Мін'юст США.

Як повідомляв УНІАН, через допінговий сканадал, що вибухнув в російському спорті в грудні 2015 року, до країни був виданий ряд санкцій. Зокрема, на Олімпіаду-2016 в Ріо-де-Жанейро не була допущена команда з важкої атлетики (в повному складі) та команда з легкої атлетики (за винятком Дар'ї Клішиної), яка живе і тренується в США.