Савчук у парі з австралійкою Родіоновою програла на старті тенісного турніру в Чжухаї

У Чжухаї (Китай) на турнірі категорії International WTA Elite Trophy в парному розряді відбулися матчі 1-го туру групового етапу, в одному з яких українка Ольга Савчук (64-а в парному рейтингу) і її напарниця Анастасія Родіонова (40) з Австралії поступилися туркені Іпек Сойлу (77) і китаянці Сю Іфань (20), повідомляє офіційний сайт змагань.

Суперниці легко виграли у двох сетах матч, який тривав 1 годину 12 хвилин. Сойлу та Іфань виграли з рахунком 6:3, 6:4.

Читайте такожСвітоліна виграла перший матч тенісного турніру в Чжухаї

Савчук і Родіонова реалізували два брейк-пойнта з чотирьох, їхні суперниці – п'ять з 12-ти. Ольга і Анастасія виконали один ейс і допустили шість подвійних помилок. Сойлу і Іфань навиліт не подали жодного разу і одного разу помилилася на подачі.

На груповому етапі українсько-австралійській парі доведеться ще зіграти з китайським дуетом Чен Лянь / Яфан Вань.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Китаї проходить з 1 по 6 листопада.