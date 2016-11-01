Шахістка Музичук займає 3-е місце у рейтингу ФІДЕ

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) 1 листопада оновила світовий рейтинг, згідно з яким українка Ганна Музичук займає 3-е місце, повідомляється на офіційному сайті ФІДЕ.

Українка має в активі 2561 пункт, у жовтні вона не провела жодної партії.

Лідер рейтингу Хоу Іфань з Китаю зміцнила свої позиції, зігравши в жовтні 14 партій. На її рахунку 2635 пунктів. У ще однієї китаянки Ю Веньюн - 2580.

Сестра Анни - Марія Музичук - знаходиться в рейтингу на 8-му місці з 2532 пунктами в активі. Ганна Ушеніна знаходиться на 27-му місці, Наталія Жукова - на 32-му, Інна Гапоненко - на 55-му, Тетяна Василевич - на 92-му.

У чоловічому рейтингу найсильніший з українців - Павло Ельянов - займає 16-е місце, 2757 пунктів. Василь Іванчук - на 23-му місці, Руслан Пономарьов - 36, Юрій Криворучко - 38, Антон Коробов - 52, Олександр Арещенко - 72, Андрій Волокітін -79.

Лідером рейтингу, як і раніше є Магнус Карлсен з Норвегії.