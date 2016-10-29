Харківський "Олімп" став чемпіоном України з регбі

У Харкові відбувся другий фінальний матч чемпіонату України з регбі, де одеський "Кредо" зумів обіграти місцевий "Олімп", але програв за сумою двох ігор, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

Минулої суботи "Олімп" святкував успіх у матчі з "Кредо" в Одесі з рахунком 42:8 і вважався явним фаворитом якщо і не матчу, то в боротьбі за чемпіонський титул апріорі.

Гра в Харкові вийшла дуже напруженою і йшла, що називається очко в очко, але на 80-й хвилині вирвали перемогу гості. Вирішальним виявився штрафний у виконанні одесита Миколи Делієргієва - 10:13.

Таким чином, за сумою двох матчів "Олімп" виграв з рахунком 52:21.

"Олімп" став 12-кратним чемпіоном України.