Збірна України з міні-футболу потрапила в групу з Хорватією та Бельгією у відборі Євро

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування попереднього і основного раундів кваліфікації чемпіонату Європи з футзалу 2018 року, згідно якої збірна України потрапила в Групу 3 основного раунду, повідомляє УЄФА.

Суперниками збірної України у турнірі, який пройде в Україні, будуть команди Хорватії, Бельгії та переможець змагань попереднього раунду за участю команд Швеції, Чорногорії та Гібралтару (турнір пройде в Гібралтарі). Першим суперником збірної України буде команда Бельгії, далі наша команда зіграє з переможцем групи G попереднього раунду, а в заключному матчі – зі збірною Хорватії.

Попередній раунд відбудеться 23 січня – 1 лютого 2017 року. Основний раунд, в тому числі і змагання в Україні, 3-12 квітня 2017 р.

Згідно з регламентом змагань, сім переможців груп основного раунду приєднаються до Словенії у фінальній стадії. Сім других місць і краще третє місце проведуть 10-13 і 24-27 вересня 2017 року стикові матчі ще за чотири путівки. Всього у фінальній стадії зіграють 12 збірних.

Фінальна частина футзального Євро-2018 (11-го за рахунком) відбудеться у столиці Словенії Любляні 30 січня – 11 лютого 2018 року. Всі матчі турніру будуть зіграні на «Арені-Стожіце», що вміщує 12.500 глядачів.