Екс-кращий тенісист України Стаховський програв 254-й ракетці світу

У Нінбо (Китай) завершився матч першого кола тенісного турніру серії ATP Challenger Tour в якому екс-перша ракетка України Сергій Стаховський програв Ясутаке Утіямі з Японії, який посідає 254-е місце в світовому рейтингу, повідомляє офіційний сайт ATP.

Матч завершився з рахунком 4:6, 3:6.

Таким чином, Стаховський, який зараз посідає 117-те місце у світовому рейтингу (115-е минулого тижня), продовжить опускатися в рейтингу.

30-річний українець на піку своєї кар'єри у 2010-му році був 31-ю ракеткою світу. Він виграв 4 титули на турнірах АТР.