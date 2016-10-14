Українець Мільчев став срібним призером у фіналі Кубка світу зі стендової стрільби

У Римі відбувся фінал Кубка світу зі стендової стрільби в дисципліні "скит", де срібну медаль завоював український Олімпійський чемпіон Микола Мільчев, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш ветеран (48-річний спортсмен став чемпіоном Ігор у Сіднеї-2000) подолав дводенний марафон попередніх змагань у боротьбі за потрапляння в 6-ку найсильніших, а потім зумів дійти до фіналу. Тільки у вирішальному матчі за золоту медаль Мильев поступився Миколі Теплому з Росії з рахунком 13:16 і посів підсумкове 2-е місце.

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Бронзовим призером став Азмі Мехельба з Єгипту.

Як повідомляв УНІАН, фінал Кубка світу зі стрільби проходить в столиці Італії Римі з 10 по 16 жовтня.