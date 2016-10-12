Львівська "Енергія" виграла стартовий матч основного раунду Кубка УЄФА з футзалу

У Львові завершився перший день турніру основного раунду Кубка УЄФА з міні-футболу (футзалу), в рамках якого "Енергія" приймала французький "Кремлін-Бісетр Юнайтед" і обіграла суперника з рахунком 4:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українці по ходу матчу програвали з рахунком 0:1, але здобули вольову і велику перемогу.

Команди досить обережно почали матч, а в середині першого тайму, на 12-й хвилині, французи несподівано відкрили рахунок. Точним ударом відзначився Сід Бельхаї. Втім, вже за 4 хвилини, господарі майданчика відповіли "дуплетом". На 16-й хвилині Булі Ба "відзначився" автоголом і зрівняв рахунок за львів'ян, а за 36 секунд Роман Кордоба вивів "Енергію" вперед - 2:1.

У другому таймі господарі майданчика лише збільшували свою перевагу, довівши її до великої. На 27-й хвилині Тарас Кузь забив третій гол "Енергії", а на 38-й Олег Легедзевич встановив остаточний рахунок матчу.

Раніше сьогодні в першому матчі дня львівського міні-турніру угорський "Дьєр" обіграв словенський "Марібор" з рахунком 4:0.

Завтра, 13 жовтня, відбудуться матчі "Кремлін-Бісетр Юнайтед" - "Дьор", "Енергія" - "Марібор", а в суботу, 15 жовтня, "Марібор" - "Кремлін-Бісетр Юнайтед", "Енергія" - "Дьор".

За регламентом турніру в Еліт-раунд Кубка УЄФА виходять по дві найсильніші команди з кожної групи.